1. Amatör Küme’de 4. Hafta hakemleri belli oldu

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A ve B gruplarında 4. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.

Kayseri 1. Amatör Küme’de yarın ve Pazar günü oynanacak olan 4. hafta karşılaşmaları ile heyecan sürecek . İlk 3 haftası geride kalan 1. Amatör Küme’de 4. haftada görev yapacak hakemler belli oldu. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. Amatör Küme 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

22 Ekim 2022 Cumartesi

Güneşspor-Yerköyspor: Hacı Güverti

Turanspor-Erkiletspor: Ahmet Pakırcı

23 Ekim 2022 Pazar

Göktürkspor-Yeni Kıranardı: Abdulkadir Keğin

Buğdaylıspor-Erciyesgücü FK: Erdem Sarıaslan

Kocasinan Gençlik-Sanayi Esnafspor: Bekir Kahraman

Kılıçaslan Yıldızspor-Kafkasspor: Ahmet Çıtak

Yavuzspor-Sindelhöyükspor: Erkan Kırçıl

Demirspor-Palasspor: Furkan Ulu

Yeni Erciyesspor-Anadolu Yıldızları: Erol Eroğlu

Develi 1954 Spor- Talas Anayurtspor: Fatih Yıldırım

Tomarza Bld.- Cuma Uluçay Talas: Hakan Çam

Argıncık Esnafspor- Bünyan Bld.: Volkan Oğuz

İsmail Okumuş FK-İncesu Gençlik: Hüseyin Keğin

Yahyalı Gençlerbirliği-K. İdman Yurdu: Aydoğan Mantar