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Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında Birinci Amatör Küme’de gruplar şu şekilde oldu:

Kayseri 1.Amatör Küme 2021-2022 futbol sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. Kayseri Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Kayseri Saha Komiserleri Derneği Başkanı Şinasi Acar ve kulüp temsilcileri katıldı. 53 takımın katılacağı 1.Amatör Küme’nin yeni sezonda 6 grupta oynanmasına karar verildi. 5 grupta 9 takım 1 grupta ise 8 takım mücadele edecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar Play Off maçları oynayacak. Bu maçlar neticesinde 6 takım Süper Amatör Küme’ye yükselecek.

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