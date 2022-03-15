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Kaymakam Aydın’dan evi yanan ailelere ziyaret
Güncel
15.03.2022, 13:52
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Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Hacıbekir Mahallesi’nde evleri yanan aileleri ziyaret ederek, destek vereceklerini söyledi.
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