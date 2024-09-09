Geçtiğimiz yıl kayak sezonunda otel doluluk oranlarının yüksek olması nedeniyle, bu yıl kayak severler erken rezervasyon yaptırmaya başladı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Kayak Merkezi, sadece yerli turistlerin değil, yabancı turistlerin de gözdesi oldu. Gelişmiş kayak altyapısı ve kristal karı dikkat çeken Sarıkamış Kayak Merkezi'nde rezervasyonlar erken başladı.

Kış mevsimine dair rezervasyonları almaya başladıklarını ifade eden Otel Genel Müdürü Nihat Yıldırım, “Geçen seneki doluluklar nedeniyle, bu sene kayak sezonuna talepler, 3 ay daha erken gelmeye başladı. Bu sene otel olarak, kayak sezonunda yüzde 35 bir büyümeyi öngörüyoruz” dedi.

Yıldırım, “Bir önceki seneye göre, bu yılın ilk yarısında rezervasyon oranımız yüzde 20 arttı. Bazı tarihler şimdiden doluya yakın olduğu için önceden rezervasyon yaptırmadan oda bulmak mümkün değil. Sadece odalarda değil, toplantı salonlarında da yoğunluk oluşmaya başladı” diye konuştu.

Sarıkamış Kayak Merkez'inde bulunan oteller geçen yıllara oranla bu yıl erken rezervasyonları alırken, oteller bölgesinde bulunan telesiyej tesislerinde de bakım onarım çalışmaları devam ediyor.