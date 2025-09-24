Al Thani, 9 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’da Hamas heyetine düzenlenen saldırıyı hatırlatarak, bunun uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu söyledi.

“Uluslararası düzen, devletlerin egemenliğine saygı, iç işlerine müdahale etmeme ve barışın korunması gibi ilkelere dayanır” diyen Al Thani, bu kuralların çiğnenmesine göz yumulmasının “orman kanununa kapı aralamak” anlamına geleceğini vurguladı.

İsrail’in kendisine muhalif olanları “antisemitik” veya “terörist” olarak damgaladığını belirten Katar Emiri, “İsrail’in müttefikleri bile artık bu gerçeğin farkında. Dünyada, tıpkı 20. yüzyılda apartheid rejimine karşı oluşan hareket gibi bir uluslararası dayanışma yükseliyor” ifadelerini kullandı.

Doha’daki saldırıyı “siyasi suikast” olarak niteleyen Al Thani, bunun Gazze’deki soykırımı durdurmaya yönelik tüm diplomatik girişimleri baltaladığını söyledi. “Müzakereleri savaşı sürdürmenin bir yolu ve İsrail kamuoyunu oyalamak için bir araç olarak görüyorlar” diyen Katar Emiri, İsrail’in amacının Gazze’yi “yaşanmaz hale getirmek” olduğunu vurguladı.

Al Thani, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, “Faillerin cezasız kalmasına izin verirsek, bu durum uluslararası barışı ve güvenliği tehdit eden bir emsal oluşturur” uyarısında bulundu.