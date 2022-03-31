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Kastamonu’da bir köy alevlere teslim oldu: 7 ev, 7 ahır, 12 hayvan, 1 traktör ve 1 cami yandı

Güncel 31.03.2022, 09:54
Kastamonu’da bir köy alevlere teslim oldu: 7 ev, 7 ahır, 12 hayvan, 1 traktör ve 1 cami yandı
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Kastamonu’da bir köyde çıkan yangında 7 ev, 7 ahır, 1 cami yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangında 12 büyükbaş hayvan telef olurken 1 traktör de küle döndü.