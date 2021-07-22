banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'AKP'li veliaht'tan Buket Aydın'a 300 gül!
'AKP'li veliaht'tan Buket Aydın'a 300 gül!
Prof. Dr. Demirtaş neden hastanelik oldu?
Prof. Dr. Demirtaş neden hastanelik oldu?
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş

Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

KASTAMONU 22.07.2021, 16:45
Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
banner502

Kastamonu’nun Daday ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday’da Fidanlık Şefliği önünde sürücüsü öğrenilemeyen 06 GAN 15 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada araç içinde yaralanan 3 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner501