Son Dakika
Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
Kastamonu’nun Daday ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
KASTAMONU 22.07.2021, 16:45
Kastamonu’nun Daday ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Daday’da Fidanlık Şefliği önünde sürücüsü öğrenilemeyen 06 GAN 15 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada araç içinde yaralanan 3 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.