Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kastamonu’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İnebolu-Doğanyurt karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnebolu istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 37 HB 152 plakalı otomobil, İnebolu Meslek Yüksekokulu mevkiinde virajda kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.