Son Dakika
Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu
Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü yara almadan araçtan çıktı.
KASTAMONU 11.01.2023, 14:21
Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü yara almadan araçtan çıktı.
Kaza, Seydiler ilçesine bağlı Şalgam köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güven B. idaresindeki 34 PJ 9152 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Devrilerek durabilen otomobilin sürücüsü araçtan yara almadan çıktı.
Devrilen araç vinç yardımı ile devrildiği yerden çıkartıldı.