Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yoldan çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İnebolu içesi İnebolu-Abana karayolu İlişi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rasim G. idaresindeki 34 EKL 302 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Rasim G. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Rasim G., Abana Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Rasim G. daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.