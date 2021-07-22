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Yoldan çıkan otomobil şarampolde takla attı: 2 yaralı

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde yoldan çıkan otomobil şarampolde takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

KASTAMONU 22.07.2021, 16:46
Yoldan çıkan otomobil şarampolde takla attı: 2 yaralı
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Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde yoldan çıkan otomobil şarampolde takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İhsangazi karayolu üzerinde Gödel köyü mevkiinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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