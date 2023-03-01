Tosya karayolu üzerinde Beş Çeşmeler mevkiinde yoldan çıkan minibüs tarlaya uçtu.

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu’dan Tosya istikametine seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada yaralanan olmazken, minibüste ise maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.