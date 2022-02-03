banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ocak ayında en fazla elektrik pahalandı!
Ocak ayında en fazla elektrik pahalandı!
Kömürün ateşi düştü
Kömürün ateşi düştü
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Şubat 2022 kira artış oranı ne kadar oldu?
Şubat 2022 kira artış oranı ne kadar oldu?

Yolda yürüyen kediyi aracıyla ezdi, arkasına bile bakmadı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yolda yürüyen kediyi ezen araç sürücüsü durdurmadan yoluna devam etti. Kedinin ezildiğine tanık olan bir vatandaşın da olaya tepki göstermeden yürümeye devam etmesi dikkat çekti.

KASTAMONU 03.02.2022, 14:02
Yolda yürüyen kediyi aracıyla ezdi, arkasına bile bakmadı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yolda yürüyen kediyi ezen araç sürücüsü durdurmadan yoluna devam etti. Kedinin ezildiğine tanık olan bir vatandaşın da olaya tepki göstermeden yürümeye devam etmesi dikkat çekti.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde Rasim Karaduman’a ait kediyi, sokakta seyir halinde olan hafif ticari araç ezdi. Kediyi ezen sürücü, aracını durdurmadan yoluna devam etti. Bu esnada yolda yürüyen ve ezilen kedinin yanından geçen başka bir vatandaş ise kediye bakmadan yoluna devam etti. Kedinin Rasim Karaduman, güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde büyük şaşkınlık ve üzüntü yaşadığını söyledi. Rasim Karaduman, sürücünün kediyi görmediğini iddia ettiğini söyleyerek, olay karşısındaki duyarsızlığın kendisini çok üzdüğünü söyledi.

“Hiç durmadan kediyi ezdikten sonra basıp gidiyor”

Kedilerin üç kardeş olduğunu ve kardeşlerden bir tanesini aracın ezdiğini söyleyen Rasim Karaduman, “Yaşanan olaydan dolayı ister istemez üzülüyoruz. Bizi bu olayda en çok üzen video kayıtlarına baktığımızda sanki bilinçli olarak kediyi ezmiş gibi görünüyor. Kimsede bu şekilde bilinçli yapmaz diye düşünüyoruz. Hadi kediyi ezdin, üzerinden geçtin, insan bir aracını durdurur, bakar ne olmuş diye. Belki hayvanın kolu kırıldı, belki bacağı kırıldı veteriner hekime götürmen gerekiyor. Hiç durmadan kediyi ezdikten sonra basıp gitmen bir anlan ifade etmiyor. Ben 30 yıldır araç kullanıyorum, herkesin başına bir şey gelebilir. Kazayla insan ölebilir. Gidip kediyi ezen şahsı buldum, tanıdık simalardan bir arkadaş çıktı. Sorduğumuzda bana söylediği kelime ben görmedim diyor. Sen direksiyondasın kardeşim, görmeme gibi bir durumun olamaz. Eğer sen ezdiğin kediyi görmüyorsan ben bunda art niyet ararım. Eğer gerçekten görmediysen de o direksiyona çıkmayacaksın. Burası mahalle arası, çocuklar oyun oynuyor” dedi.

"Bu insanların duyarsızlığı beni çok etkiliyor"

Durum karşısında büyük üzüntü yaşadığını belirten Karaduman, “Diyecek bir şey bulamıyorum. İki gündür dengemiz bozuldu. Bu sefer kediler hastalandı, veteriner var ilçemizde, gece veteriner hekimi buraya getirtip serumlarını bile taktırdım, muayenelerini yaptırdım, aşılarını yaptırdım. Kendi evimizin halkı gibi bu şekilde bakıyorduk. Yapılacak bir şey yok, söylenecekte bir şey yok. İçimizde kanayan bir yara, bu insanların duyarsızlığı beni çok etkiliyor. Tamam bu olay olmuş ama insan bir durur, bakar ama sen kedinin üzerinden göz göre göre geçip hiç durmadan basıp git. Sonrasında da ’ben görmedim’ de. Böyle bir şey yok” diye konuştu.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11