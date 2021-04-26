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Yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan hareket eden yolcu otobüsünü Taşköprü ilçe girişinde durdurdu. Durdurulan otobüste, yolcunun üzerinde uyuşturucu madde yakalandı.

KASTAMONU 26.04.2021, 14:36
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Yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan hareket eden yolcu otobüsünü Taşköprü ilçe girişinde durdurdu. Durdurulan otobüste, yolcunun üzerinde uyuşturucu madde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda ekipler, İstanbul’dan aldığı uyuşturucuyu Taşköprü ilçesine getireceği bilgisini edinmesi üzerine S.E’yi takibe aldı. Yapılan teknik takip sonrasında şüphelinin bindiği otobüs Taşköprü ilçe girişinde durduruldu. Üzerinde 200,49 gram uyuşturucu ele geçirilen S.E, gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

İkinci gerçekleştirilen operasyonda da Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalzeytin ilçesinde uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen G.Y’nin iş yerine operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince yapılan aramada 5 gram uyuşturucu Metamfetamin maddesi ile maddenin içiminde kullanılan 3 adet cam aparat ele getirildi. G.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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