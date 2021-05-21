Yeraltından ekonomiye yıllık 545 bin TL’lik katkı

Tosya ilçesi Yenidoğan köyüne yapılması planlanan ve ülke ekonomisine yıllık 545 bin TL katkı sunacak yer altı barajı için çalışmalar başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Kastamonu iline yaptığı yatırımlarla illerimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bu kapsamda Tosya Yenidoğan yeraltı depolamasında (barajı) çalışmaların başladığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Çalışmaların başladığı Kastamonu Tosya Yenidoğan Depolamasında depolanacak su ile tarım arazilerinin 200 dekarlık kısmını sulanmasının sağlanacağını" dedi.

Yıldız, "Yeraltı depolamasında sıyırma kazıları tamamlanmak üzere olduğunu ve sonrasında enjeksiyon işleri ve takiben gövde imalatlarına başlanılacağının altını çizerek, İş kapsamında Gövde enjeksiyon, su alma yapısı inşaatı dolusavak taş dolgu, drenaj kazısı ve düzenlemesi işleri yapılacaktır. Temelden yüksekliği 9 metre ve su depolama kapasitesi 75 bin m3 olan Kastamonu Tosya Yenidoğan yeraltı depolamasının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 545 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir" diye konuştu.