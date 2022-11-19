Yaşlıların gönüllerine dokunuyorlar

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde hayta geçirilen Vefa Projesi, yaşlıların yüzünü güldürüyor.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde İnebolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) yürüttüğü "Vefa Projesi" çerçevesinde ekipler, yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Projeden faydalanan 60 ailenin evini ziyaret eden 5 kişilik ekip, ev temizliğini yapıp, vatandaşların çamaşırlarını yıkıyor, kişisel bakımlarını yapıyor. Düzenli olarak bakıma muhtaç aileleri ziyaret eden ekipler, vatandaşların yüzünü güldürüyor. Projeden faydalanan vatandaşlar, ekipler sayesinde kendilerini yalnız hissetmediklerini söyledi.