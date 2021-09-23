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Yaşlı Bakım Merkezinde yatak kapasitesi arttırıldı

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, yapımı devam eden Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’nin inşaatında incelemelerde bulunarak, yatak kapasitesinin 72’ye yükseltileceğini söyledi.

KASTAMONU 23.09.2021, 15:49
Yaşlı Bakım Merkezinde yatak kapasitesi arttırıldı

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, yapımı devam eden Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’nin inşaatında incelemelerde bulunarak, yatak kapasitesinin 72’ye yükseltileceğini söyledi.

Başkan Vidinlioğlu, inceleme esnasında yaptığı açıklamada, “Hayırsever hemşehrimiz merhum Hacı Hayri Darende’nin oğlu Ömerul Faruk Darende ile yaptığımız görüşme sonrası mayıs ayı içerisinde 50 yataklı Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’ni şehrimize kazandırmak adına bir protokol imzalamıştık. Bu protokolün ardından projede değişiklik yapmak kaydıyla yatak sayısını 72’ye çıkartmayı kararlaştırdık. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Darende Ailesi’nin hayırseverlik geleneğinden geldiğinin altını çizen Başkan Vidinlioğlu, ailenin hem arsayı belediyeye verdiğini hem de inşaatın yapımını üstlendiklerini söyledi. Başkan Vidinlioğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ailenin hayırseverlik geleneğinin yaşatılması çok önemli. Tüm Darende Ailesine teşekkür ediyorum. Ayrıca projeyi değiştirme düşüncemize de olumlu yaklaştılar. Projemiz tamamlandığında 72 yaşlımıza hizmet verecek bir merkezi şehrimize kazandırmış olacağız. Hepimizin yaşlanacağını unutmayalım. Yaşlılarımız bizlerin baş tacıdır. Onlara en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi bodrum artı zemin artı iki kat olacak. Yaklaşık 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak merkezde evde yaşlı bakım hizmetleri ekipleri de hizmet verecek.

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