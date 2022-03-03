Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, Başkan Altıkulaç’ı ziyaret etti

Kastamonu’da düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç’ı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Altıkulaç, öğrencileri tebrik etti.

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kastamonu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmalarda Devrekani Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri, birçok branşta başarı gösterdi. Halkoyunları başta olmak üzere satranç ve yüzme yarışmalarında derecelere girerek başarı elde eden öğrenciler, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç’ı ziyaret etti.

Ziyarette öğrencileri elde ettikleri başarılardan ötürü tebrik eden Başkan Altıkulaç, “İlçemiz Devrekani Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerimiz halkoyunu yarışması, satranç ve yüzme yarışmasında elde etmiş oldukları başarılarını bizimle paylaşmak için ziyaretimize geldiler. Öğrencilerimizin madalyalarını görmek bizleri çok gururlandırdı. Kendilerine küçükte bir hediyemiz oldu. Devrekani Belediyesi olarak Tüm milli eğitim camiasını okul idarecilerimizi, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve tüm ailelerimizi kutluyorum, başarıları daim olsun inşallah” dedi.