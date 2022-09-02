Yaralı kızıl şahin ve ibibik, tedavi altına alındı

Kastamonu’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin ve ibibik kuşu, tedavi altına alındı.

Kastamonu’nun Abana ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan ibibik ve Devrekani ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kastamonu İl Şube Müdürlüğüne getirilen kızıl şahin ve ibibik, veteriner hekimce tedavi altına alındı.

Veteriner hekimce gerçekleştirilen ilk muayenesinde ibibiğin kanadında yara ve kırık, kızıl şahinin ise kanadında kırık bulunduğu tespit edildi.

Kızıl şahin ve ibibik, tedavilerinin ardından ekipler tarafından doğaya salınacak