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YAPEX Fuarında taş baskıya yoğun ilgi

Restorasyon ve Kültür Mirası Koruma Fuarı’nda en büyük ilgiyi Kastamonu’nun coğrafi işaretli ürünü taş baskı görüyor.

KASTAMONU 24.09.2021, 18:31
YAPEX Fuarında taş baskıya yoğun ilgi

Restorasyon ve Kültür Mirası Koruma Fuarı’nda en büyük ilgiyi Kastamonu’nun coğrafi işaretli ürünü taş baskı görüyor.

Kastamonu Belediyesi standında Kastamonu Belediyesi Kadın Marangozhanesi çalışanları tarafından tanıtımı gerçekleştirilen taş baskı sanatı, Restorasyon ve Kültür Mirası Koruma Fuarında ziyaretçiler tarafından da deneniyor. Furda Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nu ziyaret eden Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı dahi taş baskı sanatını deneyenlerden oldu.

Kastamonu’nun tanıtımı için ellerinden gelen çalışmayı yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Şehrimizin tanıtımı için adımlar atıyoruz. Fuarlarda kurduğumuz stantta şehrimizi en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. YAPEX fuarında tarihi konak görünümdeki standımız ve taş baskı sanatımız yoğun ilgi gördü. Kastamonu’yu misafirlerimize anlattık. Birlik ve beraberlik içerisinde Kastamonu’muzun güzelliklerini tanıtmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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