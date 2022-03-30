Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde bir şahıs, yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesine bağlı Saraydurak köyünde ikamet eden Mehmet Şekerci’den yakınları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine emniyet güçlerine haber edilmesiyle söz konusu eve gelindi. Evin kapısı açılarak içeriye girildi. Emniyet güçleri, evde Mehmet Şekerci’nin cansız bedenini buldu. Yapılan incelemenin ardından Şekerci’nin cenazesi Devrekani Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.