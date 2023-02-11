Yabancı öğrenciler depremzedeler için Kur’an-ı Kerim okudu

Kastamonu’da eğitim gören ve ülkelerine gidemeyen yabancı uyruklu öğrenciler, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında sağ çıkartılamayan vatandaşlarında defin işlemleri devam ediyor.

Bu çerçevede Kastamonu’da eğitim ve öğretim gören ara tatilde ülkelerine gidemeyen yabancı uyruklu öğrenciler, depremde hayatlarını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okudu. Sıla Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan yabancı uyruklu öğrenciler, akşam namazını eda ettikten sonra depremde vefat edenlerin ruhları için Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti. Somali, Azerbaycan, Afganistan, Özbekistan, Kırgızistan, Suriye ve Irak gibi ülkelerden Kastamonu’ya gelerek eğitim öğretim gören öğrencilerin okudukları kuranın ardından programa katılan davetliler tarafından depremzedeler içinde yardım toplandı.

Sıla Öğrenci Yurdu Yurt Müdürü Enis Köklü koordinesinde yapılan programın ardından toplanan yardımlar, deprem bölgesine gönderilecek.

“Türkiye’nin yanındayız, bize ne iş düşerse yaparız inşallah”

Depremzedeler için Kur’an-ı Kerim okuyan Somalili Zekeriya Abdi Muhammed, “Türkiye’de meydana gelen deprem bizi çok üzdü, başımız sağ olsun. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Maddi manevi her şeyimizle Türkiye’nin yanındayız bize ne iş düşerse yaparız inşallah” ifadelerini kullandı.

“Türkiye bizim kardeş ülkemiz, biz bir millet iki devletiz”

Depremzedeler için Kur’an okuyan Azerbaycanlı Sabir Afandiyev ise “Bu deprem felaketi hepimizi çok derinden üzdü. Yemek yiyemez, sıcak yatakta yatamaz olduk. Allah bu acıyla baş etmeyi hepimize nasip eylesin. Türkiye bizim kardeş ülkemiz, bir millet iki devletiz. Türkiye’nin bu zor anında ilk yardıma Azerbaycan Devleti geldi. Bizde İhlas Vakfı bünyesinde yardımlarımızı toplayarak afet bölgesine göndereceğiz en kısa zamanda inşallah. Allah bu depremde vefat edenlere rahmet etsin, kurtulanlara sabır ihsan eylesin. Geçmiş olsun Türkiye” diye konuştu.