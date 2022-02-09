Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü tarafından Dünya Sulak Alanlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü tarafından Cide ilçesinde bulunan Gideros Koyunda “Dünya Sulak Alanlar” günü sebebiyle anlam ve önemi dahilinde yemleme faaliyeti yapıldı.

Gideros Koyunun doğal ve tarihi güzelliklerine değer katan ve alanı yaşam alanı olarak belirlemiş yaban ördeklerinin kış döneminde yaşadıkları şartları kolaylaştırmak adına Şube Müdürlüğü koordinesinde DKMP Cide Şefliği tarafından Cide Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü personelinin katılımıyla yaban hayvanları için 50 kilogram yem bırakıldı.