Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerindeki üniversitelerin meslek yüksek okullarında öğrenim gören öğrencilere yönelik düzenlenen “Vocathlon University Temel Girişimcilik Kampı” başvuruları başladı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında “Girişimcilik Kültürünün Oluşturulması Faaliyetleri” ve “Vizyon Kazandırma ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri” ile “Girişimcilik ve İnovasyon Kamplarının Düzenlenmesi” amacına yönelik düzenlenen “Vocathlon University Temel Girişimcilik Kampı”na başvurular başladı. TR82 Bölgesi üniversitelerinin meslek yüksekokullarında öğrenim gören gençlerin katılacağı kamp için 24 Mayıs 2021 tarihinden başlamak üzere 4 Haziran 2021 tarihine kadar başvurular alınacak.

Gençlere girişimcilik yolu açılıyor

KUZKA ve University4Society iş birliğinde gerçekleştirilecek etkinlik ile gençlerin takım olarak çalışma ruhu, ekip kurmaktan iş fikri geliştirme ve etkili sunum yapmaya kadar birçok konuda eğitmen ve mentor desteği alarak iş fikirleri etrafında belirledikleri sorunlara yönelik nitelikli çözümler geliştirmeleri hedefleniyor. Ayrıca kamp sayesinde gençler, yalın kanvas, sorun analizi, iş fikri modelleme, müşteri odaklı değer önerisi oluşturabilme, gelir-gider yapısı kurgulama ve etkili sunum teknikleri gibi kazanımlar elde edebilecekler.

Finale kalanlar Ulusal Hızlandırma Programı’na alınacak

KUZKA tarafından 10-13 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek girişimcilik kampında 4 gün boyunca girişimciliğin temellerini öğrenecek olan gençler, mentörler desteğinde hazırlayacakları projelerini jüriye beğendirmeyi başarırlarsa finale kalma şansı elde edecekler. Finale kalan ilk 3 takım arasına giren yarışmacılar ise University4Society’nin Ulusal Hızlandırma Programı’na katılma ve sürpriz bir üniversite teknokentine ziyaret hakkına sahip olacak.

Başvurular online sistem üzerinden alınıyor

Online sistem üzerinden alınacak (https://u4s.at/vocathlon) başvuruların tamamlanması sonrasında 7 Haziran 2021 tarihinde kampa katılmaya hak kazananlar KUZKA tarafından ilan edilecek. 10-11-12-13 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecek kampa beklenenden fazla başvuru olması halinde TR82 Bölgesi üniversitelerinin meslek yüksekokullarında öğrenimlerine devam eden en fazla 120 genç katılabilecek.