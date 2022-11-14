"Vocathlon University" Temel Girişimcilik Kamp Programı başladı

Kastamonu’da meslek yüksekokulu öğrencilerinin, girişimcilik kültürünün geliştirilmesi amacına yönelik Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu Teknokent işbirliğinde düzenlenen "Vocathlon University" Temel Girişimcilik Programı başladı.

Kastamonu Teknokent ev sahipliğinde 16 Kasım’a kadar sürecek "Vocathlon University" Temel Girişimcilik Programı’nda gençler, iş fikri geliştirme, etkili sunum teknikleri, SWOT analizi, kanvas iş modeli oluşturma konularında eğitimler alarak mentor desteği ile iş fikirleri etrafında belirledikleri sorunlara yönelik nitelikli çözümler geliştirecekler.

Kastamonu Üniversitesi’ndeki Teknokent binasında düzenlenen açılış töreniyle başlayan Temel Girişimcilik Programı’na Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük ile kamu kurumlarının temsilcileri, mentorler ve öğrenciler katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 2022-2023 yılı Genç İstihdamı teması çerçevesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kastamonu Teknokent iş birliği ile meslek yüksekokullarında öğrenim gören gençlere yönelik düzenlenen girişimcilik programının açılışında konuşan Genel Sekreter Dr. Serkan Genç, Ajans olarak öncelikli amaçlarından birinin TR82 Bölgesi’nde genç istihdamının ve genç girişimciliğinin artırılması olduğunu söyledi.

Genel Sekreter Genç, “"Vocathlon University" Temel Girişimcilik Programı’nın gençlerde girişimcilik kültürün oluşturulması ve yaygınlaştırılması hedefine yönelik gençlerin, ekip kurma, iş fikri geliştirme ve etkili sunum yapma konularında eğitmen ve mentor desteği ile belirledikleri sorunlara nitelikli çözümler geliştirmelerini bekliyoruz. Bu çerçevede gençlerimiz problem keşfi, sorun analizi, yalın kanvas, iş fikri modelleme, müşteri odaklı ürün/hizmet ve değer önerisi oluşturabilme, ürün/hizmeti test etme, gelir-diğer yapısı kurgulama ve etkili sunum teknikleri gibi kazanımları elde edecekler. Kastamonu Üniversitesi ve Teknokent işbirliğiyle düzenlediğimiz bu programda başarılı olan iş fikirlerini planlanacak demoday etkinliklerinde, yatırımcılarla buluşturarak fikirlerin hayata geçirilmesi için desteklemiş olacağız” dedi.

Törende konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük de, “Girişimcilik faaliyetleri çerçevesinde güç birliği yapan Kastamonu Teknokent, Kastamonu Üniversitesi ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı bu üç seçkin kurum, ilin ve Bölgenin yenilik, Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik kapasitesini arttırmayı amaç edinmiştir. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın başlatmış olduğu Vocathlon University Temel Girişimcilik Programı’nı, mesleki eğitimdeki gençlerin iş fikirlerini tohumdan fidana sonrasında meyve veren bir ağaca kadar bin bir emekle büyütme serüveninin başlangıcı olarak görüyoruz. Değer oluşturmak, fayda sağlamak, geleceği düşünmek ve inşa etmek üzere kurgulanan Vocathlon University etkinliğinde gençlere yol açmak bizi heyecanlandırıyor. Program çerçevesinde geçireceğiniz bu iki buçuk günlük serüvenin sizlere para vererek elde edemeyeceğiniz bir deneyim kazandıracağına inanıyorum. Burada üretilecek her bir fikir Ülke geleceği için bir referans noktası olacaktır” ifadeleri kullandı.

"Vocathlon University" Temel Girişimcilik Programı’nın ilk gününde öğrenciler, açılış töreni sonrasında Teknokent’te yer alan girişimcilere ait bölümleri ziyaret etti. Girişimler hakkında öğrencilerle detaylı bilgiler paylaşan eğitmenler, girişimlerin faaliyetleri ve Teknokent imkânları hakkında bilgilendirme yaptı. Daha sonra girişimlerin başlangıç noktası sayılan kuluçka merkezini de ziyaret eden gençlere, burada yer alan iş geliştirme aşamasında olan yeni girişimlerle ilgili bilgiler verildi. Teknokent inceleme ziyaretlerini tamamlayan öğrenciler, eğitim öncesinde tanışma oyunları ile birbirlerini yakından tanımış oldular. Programın öğleden sonraki bölümü ise planlanan eğitimlerle devam edecek.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kastamonu Teknokent’in iş birliği ile gerçekleştirilen "Vocathlon University" Temel Girişimcilik Programı, 16 Kasım 2022 Çarşamba günü jüri tarafından projelerin değerlendirilmesi sonrasında düzenlenecek proje sunumu ve ödül töreni ile sona erecek.