Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu’na katılacak takımlar belli oldu

TR81, TR82 ve TR83 Bölgelerinden Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu’na katılmaya hak kazanan takımlar belli oldu. Kastamonu, Çankırı, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bartın, Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illerinden 132 katılımcıdan oluşan toplam 22 takım yarışmada yer alarak illerini temsil edecek.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve 10 ilin İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğinde gerçekleştirilecek Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu programı 21-28 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.

22 takım katılacak

Program öncesinde hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken programda yarışacak takımlar da yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. Programa TR81, TR82 ve TR83 Bölgelerinde yer alan toplam 10 ilden 110 öğrenci ve 22 öğretmen olmak üzere 132 kişi katılma hakkı elde etti. Maratonda TR83 Bölgesi’ni 4 takım, TR81 ve TR82 Bölgelerini ise her biri 9’ar olmak üzere 18 takım temsil edecek. Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu Programı’na başvurular 21-31 Ekim 2022 tarihlerinde yapılmıştı. 1-7 Kasım 2022 tarihlerinde ise 10 ilin İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve ilgili kalkınma ajansı personelinden oluşan komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucunda programa katılmaya hak kazanan takımlar belirlendi.

TR81, TR82 ve TR83 Bölgelerinde yapılan değerlendirme sonucunda programa katılım hakkı elde eden takımların listeleri "Vocathlon", KUZKA, BAKKA, OKA ve 10 ilin Milli Eğitim İl Müdürlüklerinin web sitelerinde yayınlandı. 3 bölgeden toplam 22 takımın yarışacağı program 21-28 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kastamonu Gençlik Kampında gerçekleştirilecek

Mesleki eğitim veren liselerde öğrenim gören gençlerde girişimcilik kültürünün oluşturulması amaçlayan Vocathlon Programı, gençlere fikirlerini gerçeğe dönüştürme yolunda tüm basamakları yaşayarak görmelerini, fikirlerinin sektörün ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamayacağını ölçebilmelerini, arkadaşları ile ortak bir fikirde buluşmalarını ve takım çalışması deneyimiyle birlikte üretmenin ruhunu tanımalarını sağlıyor.

2019 yılından bugüne 4 yıldır yürütülen program, bu yıl 3 ajansın işbirliği ve 10 ilin milli eğitim müdürlüklerinin katılımı ile Kastamonu’da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Kampı Tesisleri’nde gerçekleştirecek. Programa, TR81, TR82 ve TR83 bölgelerinde mesleki eğitim veren okullardan 110 öğrenci ve 22 öğretmen olmak üzere 132 kişi katılacak.

Öğrenciler program öncesi eğitim alacaklar

25-28 Kasım 2022 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecek programın öncesinde katılımcılara 21-24 Kasım 2022 tarihleri arasında “girişimcilik temel kavramlar ve Vocathlon programı ”, “projeci düşünme eğitimi (temel prroje döngüsü bilgileri)”, “tasarım odaklı düşünme eğitimi”, “İş Modeli Kanvası”, “sürdürülebilir bütçe yönetimi eğitimi (muhasebe ve finans)”, “takım çalışması”, “zaman yönetimi” ve “etkili iletişim ve sunum teknikleri” konularında online ortamda eğitimler verilecek.