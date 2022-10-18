Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu başvuruları başlıyor

Mesleki orta öğretim kurumlarında öğrenim gören gençlerde girişimcilik kültürünün ve girişimcilik yetkinliklerinin geliştirilmesini hedefleyen Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu Programı’na başvurular başlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliği ile düzenlenen Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu Programı’na TR8 (Düzey I) Bölgesi’nde yer alan 10 ilden mesleki eğitim veren orta öğretim kurumlarında öğrenim gören gençler başvurabilecek.

Girişimcilik programı başvurulara açılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılında ilan edilen "Mesleki Eğitim Teması" çerçevesinde ilk kez KUZKA ile Bölge İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğinde düzenlenen Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu Programı’nın dördüncüsünün başvuru süreci başlıyor. Bu yıl 3 Kalkınma Ajansının ve Bölgelerindeki İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin işbirliği ile gerçekleştirilecek Program 21 Ekim 2022 tarihi itibarıyla başvurulara açılacak.

TR8 (Düzey I) Bölgesi illerine (Amasya, Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak illeri) yönelik düzenlenen Vocathlon Mesleki Girişim Maratonu Programı’na başvurular 31 Ekim 2022 tarihine kadar “www.vocathlon.org” üzerinden online olarak yapılabilecek. Programa başvurularda dikkat edilmesi gereken konu ise 1 lider öğretmen danışmanlığında 5 kişilik takımlar şeklinde başvuruların yapılması. Başvuruların tamamlanmasını müteakip 7 Kasım 2022 tarihinde kampa katılmaya hak kazananlar ilgili Kalkınma Ajansı, Milli Eğitim Müdürlükleri ve etkinlik web sayfalarında ilan edilecek.

Takım çalışması becerilerini geliştirecekler

Vocathlon Programı, mesleki eğitim veren liselerde öğrenim gören gençlerde girişimcilik kültürünün oluşturulması amacıyla girişimcilik yetkinliklerinin geliştirilmesi için gençlerin fikirlerini gerçeğe dönüştürme yolunda tüm basamakları yaşayarak görmelerini, fikirlerinin sektörün ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamayacağını ölçebilmelerini, arkadaşları ile ortak bir fikirde buluşmalarını ve takım çalışması deneyimiyle birlikte üretmenin ruhunu tanımalarını sağlayan bir öğrenme programıdır. Program ile gençlerin girişimcilik, yenilikçi ve faydalı birey olabilme yetkinliklerinin yanı sıra fikir üretme, kaynaşma, motivasyon artırma ve takım çalışması gibi özelliklerini de geliştirme fırsatı yakalamaları amaçlanıyor.

Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampında düzenlenecek

2019 yılından bugüne 4 yıldır yürütülen program, bu yıl Kastamonu’da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Kampı Tesisleri’nde yüz yüze gerçekleştirecek. 25-28 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu Programı’na, TR8 (Düzey I) Bölgesinde mesleki eğitim veren okullardan dinamik ve takım çalışmasına yatkın, değişen teknolojiyi yakından takip eden, motivasyonu yüksek, yenilikçi ürün ve hizmet tasarımı üzerine projelerde aktif olarak çalışan öğrenci ve öğretmenlerin katılması bekleniyor.

Öğrenciler program öncesinde eğitim alacaklar

25-28 Kasım 2022 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecek programın öncesinde katılımcılara 21-24 Kasım 2022 tarihleri arasında “girişimcilik temel kavramlar ve Vocathlon programı nedir”, “projeci düşünme eğitimi (temel proje döngüsü bilgileri)”, “tasarım odaklı düşünme eğitimi”, “iş modeli kanvası”, “sürdürülebilir bütçe yönetimi eğitimi (muhasebe ve finans)”, “takım çalışması”, “zaman yönetimi” ve “etkili iletişim ve sunum teknikleri” konularında online ortamda eğitimler verilecek.

Programa katılmak isteyen öğrencilerin 31 Ekim tarihi öncesinde ‘vocathlon.org/basvuru-formu/’ adresindeki formu doldurmaları gerektiği belirtildi.