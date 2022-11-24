Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu başlıyor

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde düzenlenen Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu yarın başlayacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve 10 ilin İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğinde gerçekleştirilecek Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu yarın başlıyor. Programa 10 ilden 110 öğrenci ve 22 öğretmenden oluşan toplam 132 öğrencinin oluşturduğu 22 takım katılım sağlayacak. Programda takımlara TR81, TR82 ve TR83 Bölgelerinden toplam 19 mentor iş fikri geliştirme çalışmalarında rehberlik edecek.

Kastamonu’da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Kampı Tesisleri’nde düzenlenecek etkinlik programa göre saat 14.00’da açılış konuşmaları ile başlayacak. Programa Kastamonu Valisi, Bartın Valisi, Kastamonu Belediye Başkanı, Kuzey Anadolu, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajanslarının genel sekreterleri ve İl Milli Eğitim müdürlerinin katılması bekleniyor.