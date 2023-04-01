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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bir tarafta bölücülerin yürü Kemal’i var, öte tarafta gel Muharrem bulunuyor, beri taraftakini saymaya gerek bile yok. Tabi bir de ömrünün son 40 yılını belediye başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak Türkiye’ye adamı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bay bay Kemal teröristlerle koyun koyunasın, masaya oturdun. Kandil’den selam geliyor beraber yürürüz diyorlar. Yürüyün bakalım nereye kadar yürüyeceksin.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Biz papatya çayının ne zaman içileceğini de biliriz ama sana da rezene tavsiye ederiz. Onun için kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım. Biz eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri diyerek bu yolda yürüdük.”
Virajı alamayan odun yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
KASTAMONU-TOSYA KARAYOLUNDA VİRAJI ALAMAYAN ODUN YÜKLÜ KAMYON ŞARAMPOLDE DEVRİLDİ. KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜ, ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARTILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.
KASTAMONU 01.04.2023, 18:47
Kastamonu’da virajı alamayarak devrilen odun yüklü kamyon sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kastamonu-Tosya karayolu 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Ü. yönetimindeki 45 AEC 884 plakalı odun yüklü Mercedes marka kamyon, virajı alamayarak şarampolde devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kamyonda sıkışan sürücü vatandaşların yardımı ile kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ünal, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri de devrilen kamyonda gerekli kontrolleri gerçekleştirerek tedbir aldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.