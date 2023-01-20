Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi’nde gerçekleştirilen karne törenine katılan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Çocuklarımız bizim en kıymetli varlıklarımız” dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin ilk yarısının sona ermesi sebebiyle Kuzeykent Mahallesi’nde bulunan Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi’ni ziyaret ederek öğrencilerin karnelerini verdi. Çocuk Bakımevi’nde toplam 45 öğrenci karnelerini Başkan Vidinlioğlu’ndan alırken törende ayrıca Başkan Yardımcıları Mehmet Yurt ve Resul Köprülü ile kurum idarecileri ve öğretmenleri de yer aldı.

Başkan Vidinlioğlu karne töreni sonrası yaptığı açıklamada, “Belediyemiz Çocuk Bakımevi öğrencileri bugün karne sevinçlerini doyasıya yaşadılar. Bizler de onların bu mutluluklarına tanıklık ettik. Hem çocuklar için hem aileleri için hem de bizler için çok güzel bir gün. Burada çocuklarımızla bir arada olmaktan ötürü ayrı bir sevinç yaşıyoruz. Karnelerini alan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Onlara keyifli bir tatil dönemi diliyorum. Çocuklarımız bizim en kıymetli varlıklarımız. Onlar için her ne yapsak az gelir. Onlar bizim geleceğe umutla bakan göz bebeklerimiz. Çocuklarımız için bizler tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyor, onların mutlulukları için projeler geliştirmeyi sürdürüyoruz. Bu çerçevede karne alan çocuklarımızın ilk hediyeleri de bizden olsun istedik. Hafta sonu Kastamonu’da tüm çocuklarımız için ücretsiz sinema etkinliğimizi de küçük bir tatil hediyesi olarak onlara sunduk. Bu pazar sinemalarda ’Rafadan Tafya: Galaktik’ filminin gösterimleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Seanslarımızı da 13.00 - 15.00 - 17.00 - 19.00 olarak belirledik. Tüm çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.