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Vefat eden muhtarın oğlu yeni muhtar seçildi

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde muhtarın vefat ettiği Gelinbükü Mahallesi’nde muhtarlık seçimi yapıldı. Vefat eden muhtar Mehmet Özcan’ın oğlu Serkan Özcan, tek aday olarak girdiği seçimde köyün yeni muhtarı seçildi.

KASTAMONU 06.06.2021, 18:46
Vefat eden muhtarın oğlu yeni muhtar seçildi

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde muhtarın vefat ettiği Gelinbükü Mahallesi’nde muhtarlık seçimi yapıldı. Vefat eden muhtar Mehmet Özcan’ın oğlu Serkan Özcan, tek aday olarak girdiği seçimde köyün yeni muhtarı seçildi.

Hanönü ilçesinin Gelinbükü Mahalle muhtarı Mehmet Özcan’ın vefat etmesi sebebiyle muhtarlık seçimleri yapıldı. 84 seçmeni bulunan mahallede 54 oy kullanıldı. Tek aday olarak girilen seçimde Serkan Özcan Gelinbükü Mahallesi’nin yeni muhtarı oldu.

"Babamın izinden gideceğim"

Babasının büyük hizmetler yaptığını söyleyen Özcan, "Mahallemizin yol, su, cami, imam evi ve köy konağı gibi hizmetlerini babam getirdi. Bende babamın izinden gideceğim. Mahalleme ve vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.
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