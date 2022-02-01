Vatandaşların çatılarındaki karla mücadelesi

Kastamonu’nun Daday ilçesinde yaşayan köylüler, kar yağışının durmasıyla ellerine kürekler alarak çatılarda biriken karları temizlemeye başladı.

Kastamonu’yu etkisi altına alan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Kar yağışının durmasıyla birlikte hava sıcaklığı da gözle görülür derecede arttı. Yoğun kar yağışı sonrası havaların ısınmasıyla çatılarda ve saçaklarda biriken buz ve karlar tehlike oluşturmaya başladı. Bu kapsamda Daday ilçesine bağlı Çayözü köyünde ikamet eden vatandaşlar, ellerine kürekleri alarak çatılarda biriken karları temizlemeye başladı. Köylüler, imece usulü hem evlerin hem ahırların hem de samanlıkların çatılarında biriken karları temizledi.