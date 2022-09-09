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Vatandaşların bulduğu yaralı yavru kartal, koruma altına alındı
Kastamonu’nun Küre ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı yavru kartal, Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.
KASTAMONU 09.09.2022, 16:32
Kastamonu’nun Küre ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı yavru kartal, Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Küre ilçesinde vatandaşlar, uçamayacak halde yaralı yavru kartal buldu. Vatadaşların ihbarı üzerine Küre Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Erenler İşletme Şefliği ekipleri, yaralı kartalı teslim aldı. Daha sonra kartal, tedavi edilmek üzere Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Koruma altına alınan yaralı yavru kartalın tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
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