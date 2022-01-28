Son Dakika
Vatandaşlar evlerinin çatılarındaki kar kütlelerini temizlemeye çalışıyor
Kastamonu’nun Küre ilçesinde etkili olan yağış sonrasında, vatandaşlar evlerinin çatısındaki yaklaşık 2 metre yükseklikteki kar kütlelerini temizlemeye çalışıyor.
KASTAMONU 28.01.2022, 10:30
Kastamonu’nun Küre ilçesinde etkili olan yağış sonrasında, vatandaşlar evlerinin çatısındaki yaklaşık 2 metre yükseklikteki kar kütlelerini temizlemeye çalışıyor.
Kar yağışının hayatı büyük ölçüde olumsuz olarak etkilediği Kastamonu’nun Küre ilçesinde hayat normale dönüyor. Kar kalınlığının 2 metreye kadar ulaştığı ilçe merkezinde vatandaşlar, evlerinin çatısındaki kar kütlelerini temizlemeye çalışıyor.
Çatılardan sarkan buz kütleleri ise tehlike oluşturuyor. Küre Belediyesi, vatandaşlara çatıların altında yürürken dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.