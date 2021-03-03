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Vali Yardımcısı Kılıçarslan: “Vakaları düşüremezsek yasaklar tekrar geri gelebilir”

Kastamonu’da Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, kentin orta riskli gurupta yer aldığını hatırlatarak vakaların düşmemesi halinde yüksek riskli guruba yükseleceklerini ve yasakların tekrar geri gelebileceğini kaydetti.

KASTAMONU 03.03.2021, 16:16
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Vali Yardımcısı Kılıçarslan: “Vakaları düşüremezsek yasaklar tekrar geri gelebilir”

Kastamonu’da Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, kentin orta riskli gurupta yer aldığını hatırlatarak vakaların düşmemesi halinde yüksek riskli guruba yükseleceklerini ve yasakların tekrar geri gelebileceğini kaydetti.

İçişleri Bakanlığı’nca 2021 yılının Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi hem de 1-7 Mart haftasının Deprem Haftası olması nedeniyle Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, farkındalık oluşturmak için toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Kastamonu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Şube Müdürü Dr. Suat Tüfekçi, Kastamonu’da il genelinde orman ve köylerde çıkan yangınlarında bir afet türü olduğunu belirterek, “İlimizde 2020 yılında 155 adet orman yangını meydana gelmiştir. İlimizde meydana gelen yangınlarda 81 adet ev yanmıştır. Son 5 yılda ise 520 adet ev yanmıştır” dedi.

“2010 yılından bu tarafa 135 kayıp olayı yaşandı”

Yaşlı nüfusun fazla olduğu Kastamonu’da sık sık kayıp vakalarının yaşandığına işaret eden Tüfekçi, “Özellikle Alzheimer hastaları ormanlık alanlarda kaybolmaktadır. 2010 yılından bu tarafa Kastamonu’da 135 kayıp olayı yaşandı. Bu vakalardan 17 tanesinin dosyası halen açık yani bulunamadı. 3 ay boyunca ormanlık arazide kaybolan vatandaşlarımızı aradığımız dönemler oldu. Bu kayıp vakalarıyla ilgili Kastamonu İl Jandarma Komutanlığımızın başlattığı akıllı saat uygulaması bulunuyor. Fakat kayıp şahısların bu saatleri ne kadar taktığı ya da takıyor olup olmadığını yine bilemiyoruz. Birde üzüldüğümüz bir diğer nokta, kayıp vatandaşlarımızın evlere kilitlenmesi. Bunu en son Tosya’da çıkan yangında gördük. Ne yazık ki evden kaçtığı gerekçesiyle yaşlı bir teyzemiz, evde odaya kilitlenmişti. Fakat evde çıkan yangın sonrasında kaçamadığı için hayatını kaybetti. Bu yüzden kayıp vatandaşlarımız için halen çözüm arayışlarımız sürüyor fakat kesin bir kayıp vakalarını önlemeye yönelik şimdilik bir tedbir yok” dedi.

“Kastamonu’da 1556 heyelan yaşandı”

Türkiye’de en çok heyelanın yaşandığı illerin başında Kastamonu’nun geldiğini belirten Tüfekçi, “Eğim, arazi yapısı ve yoğun yağışlar temel sebebidir. Karadeniz sahil kesimlerinde, Ilgaz Dağı eteklerinde, Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer alan ilçelerimizde heyelan olaylarında bir yoğunlaşma gözlenmektedir. İlimizde tespit edilen heyelan sayısı bin 556’dır. 13 Eylül 2018 tarihinde meydana gelen dolu afetinde 10 binden fazla araç, 5 binden fazla ev hasar görmüştür. Fırtına sebebiyle çatı uçmaları ve sahilde yer alan iş yerlerinde çeşitli hasarlar meydana gelmektedir” diye konuştu.

“200 bin kişinin üzerinde kişiye eğitim vermeyi planlıyoruz”

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ise, “İlimizde hedef grubumuz merkez ve ilçelerimizle beraber 200 bin kişinin üzerinde kişiye eğitim vermeyi planlıyoruz. Bu eğitimlerle ulaşmak istediğimiz amacımız, vatandaşlarımızı bilinçlendirerek, afetler nedeniyle oluşacak zararı en aza indirmek” şeklinde konuştu.

“Rakamlar düşmezse bir üst risk grubuna gireriz”

Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısının ardından ülke genelinde geçilen yeni normalleşme sürecine de değinen Vali Yardımcısı Kılıçarslan, kısıtlamalara getirilen esnekliklerin rakamları artırmaması gerektiğine işaret ederek, “Özellikle en yoğun olan yerlerde başta pazarlar, AVM’ler olmak üzere sürekli dolaşıyoruz. Vatandaşımız maske ve mesafeye uyuyor ama rakamlar yükseliyor. Vefat, sanki her gün var. Rakam yükselmesi demek, bizim bir üst risk grubuna geçmemiz demek. Umarım korktuğumuz şey başımıza gelmez. Esnafımızın iş yerleri yeniden kapatılırsa bu da hoş olmaz. Aç-kapa gibi bir şey olur. Umarım Kastamonulu vatandaşlarımız, ilçeler de dâhil olmak üzere en azından iyi bir seviyeye gelen bu rakamları korur, mümkünse daha da düşürmeye çalışırız. Aksi hâlde bir üst risk grubuna gireriz ki bu daralma demektir. Bir üst gruptaysa tamamen daralma anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

“Kastamonu’da 7 üzerinde bir deprem olması muhtemel”

Kastamonu’da Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde 7 büyüklüğünde bir depremin olmasının muhtemel olduğunu söyleyen Kastamonu AFAD Eğitim Uzmanı Remzi Yeşilçimen ise, Kastamonu’da 700’den fazla AFAD’a bağlı gönüllünün olduğunu ve bu gönüllülerden 150 tanesi ile aktif çalıştıklarını kaydetti.
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