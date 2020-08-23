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Vali Çakır, Ilgaz Yurduntepe’de incelemelerde bulundu

ÖZELLİKLE PROFESYONEL KAYAKÇILAR İÇİN ILGAZ DAĞI YURDUNTEPE KAYAK MERKEZİNDE YAPILAN İKİNCİ ETAP ÇALIŞMALAR, KIŞ SEZONUNA YETİŞTİRİLMESİ PLANLANIYOR.

KASTAMONU 23.08.2020, 16:51
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Vali Çakır, Ilgaz Yurduntepe’de incelemelerde bulundu

Özellikle profesyonel kayakçılar için Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezinde yapılan ikinci etap çalışmaları inceleyen Kastamonu Valisi Avni Çakır, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağının müjdesini verdi.

Geçtiğimiz yıl İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açılışı yapılarak İl Özel İdaresince hizmete açılan Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezindeki ikinci etap çalışmaları devam ediyor. Vali Avni Çakır, devam eden günübirlik tesisler ile pist çalışmalarını yerinde inceleyerek yapılması planlanan konaklama tesisi hakkında da bilgi aldı. İncelemelerde Vali Çakır’a, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili İbrahim Çenet, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nida Sinsi ve Tesis Sorumlusu Tuncay Sönmez de eşlik etti. İlk etabı tamamlanarak hizmete açılan Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezinin ikinci etap çalışmalarının da hızlandırılarak kış sezonuna yetiştirilmeye çalışıldığını söyleyen Vali Avni Çakır, yüklenici firma yetkililerinden tesisin kış sezonuna yetiştirilmesi talep ettiklerini ve muhteşem doğanın güzelliğine yakışır bir estetikte çalışmaların yürütülmesini istediklerini kaydetti.

Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezinin hem doğasıyla hem de pist uzunluğuyla özellikle profesyonel kayakçılara hitap edecek duruma getirileceğini belirten Vali Çakır, “Burası tam bir cennet, özellikle karavan ve doğa turizmi için 4 mevsim çok uygun alanları var. Ilgaz sadece ülkemizin değil Dünyanın sayılı doğa turizm noktasından biri olabilir” dedi.

Geçen yıl ilk kez kayakseverlerin beğenisine açılan Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezinin mekanik tesislerini de inceleyen Vali Çakır, “Bölgenin en uzun ve güzel pistine, aynı zamanda muhteşem doğasına sahip olan tesisimizde kayakçılarımızın şikayetlerine sebep olan bazı eğim ve zaman zaman rüzgardan dolayı pistin kapalı kalması gibi sorunları en aza indirme amacıyla İl Özel İdaresi tarafından yoğun bir çalışma yapılmaktadır. Önümüzdeki kış sezonunda kayakseverlere çok daha güzel ve güvenli kayak sunmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor” diye konuştu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Çenet ise, Ilgaz Yurduntepe Mekanik Kayak Tesislerinde devam eden çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade ederek, “Günü birlik tesisimizde çalışmalarımız çok büyük bir mevsimsel anormallik yaşanmadı takdirde sezona yetişecektir. Pist çalışmalarında rüzgar sorununu en aza indirecek çalışmalar devam etmekte olup, kayma eğimi için uzman görüşleri doğrultusunda iş makinelerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Sayın Valimizin yapmış olduğu incelemelerde vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalarımızı azami şekilde hızlandırıp, önümüzdeki sezonda tesisimizin bölgesinin en gözde kış turizm merkezi olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

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