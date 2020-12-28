Vali Çakır, Daday’da incelemelerde bulundu

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Daday’da İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmaları inceledi.

İlçe girişinde Kaymakam Mehmet Sert, Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, İl Genel Meclisi üyeleri Mehmet Apaydın ve Atila Bayram Pirci, Özel İdare Müdürü Bahattin Tiftik, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Ahmet Çil ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Baturalp Korkut tarafından karşılanan Vali Çakır, ilk önce eski Hükümet Konağında incelemelerde bulundu. Konağın gerekli çalışma ve araştırmaların ardından tadilat işinin tamamlanarak, en kısa sürede hizmete açılması talimatını veren Vali Çakır, ardından Atlı Terapi ve Binicilik Merkezi, Daday-Ağlı kara yolu bitümlü sıcak asfalt çalışması ve Bolatlar Köyü Caminde de incelemelerde bulundu. Vali Çakır, çalışmalarda emeği geçenleri tebrik etti.

Ziyaret edilen Atlı Terapi ve Binicilik Merkezi inşaatı önünde Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Nadir Özdemir ve atçılık bölümü öğretim görevlileri tarafından karşılanan Vali Çakır, devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Daday’ın adının ’At’ ile özleştiğini ve hemen akla geldiğini bildiren Vali Avni Çakır, yapımı devam eden bu tesisin Daday’ın at ile ilgili çalışmalarına büyük katkılar sağlayacağını belirtti.

Avni Çakır, restorasyon çalışması devam eden tarihi Bolatlar Köyü Caminde de incelemelerde bulundu, köy muhtarı Levent Uğuzbalaban’dan bilgiler aldı.

Vali Avni Çakır’a Daday ziyaretinde Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Çenet ve İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal da eşlik etti.