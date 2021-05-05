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Vali Aydın Arslan Ortaokulu’ndan “Uzaktan da Okuyor” projesi

Vali Aydın Arslan Ortaokulu tarafından uzaktan eğitim sürecinde okuma alışkanlığının gelişmesi ve sürdürülebilir olması için “Uzaktan da Okuyorum” projesini hayata geçirdi.

KASTAMONU 05.05.2021, 17:36
Vali Aydın Arslan Ortaokulu’ndan “Uzaktan da Okuyor” projesi

Vali Aydın Arslan Ortaokulu tarafından uzaktan eğitim sürecinde okuma alışkanlığının gelişmesi ve sürdürülebilir olması için “Uzaktan da Okuyorum” projesini hayata geçirdi.

Vali Aydın Arslan Ortaokulu, uzaktan eğitim sürecinde okuma alışkanlığının gelişmesi ve sürdürülebilir olması için “Uzaktan da Okuyorum” projesini uygulamaya aldı. Proje kapsamında çocuk edebiyatı yazarı Mehmet Solmaz ile söyleşi gerçekleştirildi. Zemarkhos’un Sandığı ve Kibirli Sözcükler Kasabası yazarı Solmaz’a eserleriyle ilgili soru sorma şansı bulan öğrenciler, eserleri keyifle okuduklarını belirttiler. Projenin bundan sonrada devam edeceği belirtildi.
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