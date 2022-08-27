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Vali Avni Çakır, selde zarar gören köprüleri inceledi

Kastamonu Valisi Avni Çakır, sel sebebiyle 3 köprünün zarar gördüğü Hanönü ilçesinde incelemelerde bulundu.

KASTAMONU 27.08.2022, 21:11
Vali Avni Çakır, selde zarar gören köprüleri inceledi

Kastamonu Valisi Avni Çakır, sel sebebiyle 3 köprünün zarar gördüğü Hanönü ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle Bağdere ve Yeniköy köylerindeki 1 köprü yıkıldı, 2 köprü zarar gördü. Öğlen saatlerine selin vurduğu bölgeye gelen Kastamonu Valisi Avni Çakır, incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelen Vali Çakır, vatandaşlarla bir araya da gelerek taleplerini dinledi.

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