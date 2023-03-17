Üzerine kestiği ağaç devrilen vatandaş ağır yaralandı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde ormanlık alanda kesim yapan vatandaş, üzerine ağacın devrilmesi neticesinde ağır yaralandı .

Olay, Kastamonu’nun Hanönü ilçesi Kavak köyündeki ormanlık alanda geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanda çalışan orman işçisi Selim E.’nin üzerine kestiği ağaç devrildi. Durumu gören işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen dağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Karabük’teki bir hastaneye sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların olduğu öğrenilen Selim E. tedavi altına alındı.