Üniversite öğrencilerine kanyonlar ve göletler tanıtıldı

Kastamonu’da okuyan üniversite öğrencilerine, kentteki kanyonlar, göletler, vadiler, yaylalar ve şelaleler tanıtıldı.

Kastamonu tabiat turizmi faaliyetleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğünce, Kastamonu’daki üniversite öğrencileri ve doğa yürüyüşü tutkunu vatandaşlarla tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Bu kapsamda Araç ilçesinde Cibiş (Saltuklu) Kanyonu ve Tuzaklı Göleti, Cide ilçesinde Türkiye’nin ağzı en geniş, dikey mağarası olma özelliği taşıyan Dağlı Kuylucu, ender flora ve fauna yapısının muhteşem doğayla buluştuğu Loç Vadisi, Gömeran Kanyonu, Evken Şelalesi ve Malyas Kanyonunda tabiat-kırsal turizm faaliyeti gerçekleştirilerek doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kastamonu tabiat turizmi faaliyetleri kapsamında DKMP Kastamonu Şube Müdürlüğünce, öğrenciler ve doğa yürüyüşü tutkunları ile Cibiş (Saltuklu) Kanyonu, Tuzaklı Göleti, Loç Vadisi, Gömeran Kanyonu, Evken Şelalesi ve Malyas Kanyonunda gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde ziyaretçiler, şelalelerde ve kanyonlar da hoşça vakit geçirip bol bol fotoğraf çektiler. Yürüyüşte, üniversite öğrencilerine rehberler tarafından alanlar ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Kastamonu İl Şube Müdürlüğünce, katılımcılara biyolojik çeşitlilik ve biyolojik kaçakçılığın önemi, Kastamonu’nun endemik ve hassas canlı türleri, yaban hayatına dair bilgiler aktarıldı.