Türkiye Masterler ve Veteranlar Ligi: Tosya Veteranlar: 6-Kastamonu Spor Masterler: 2

Türkiye Masterler ve Veteranlar Ligi’nde mücadele eden Tosya Veteranlar Futbol Takımı, evinde ağırladığı Kastamonu Spor Masterler Taktakımını 6-2 mağlup etti.

Türkiye Masterler ve Veteranlar Ligi Batı Karadeniz Beyaz Grup’ta Tosya Veteranlar takımı ile Kastamonu Spor Msterler takımı karşı karşıya geldi. Ligin 2. haftasında Tosya Sentetik Sahada oynanan karşılaşmada, ev sahibi Tosya Veteranlar Takımı, Kastamonu Spor Masterler’i 6-2’lik skorla mağlup etti.