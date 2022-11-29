Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Kastamonu’da faaliyetlerde bulunan turizmcilere sosyal medya eğitimi verildi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 2022 yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı çerçevesinde sosyal medya yönetimine ilişkin eğitim ve danışmanlık projesi çerçevesinde başvurusu olumlu sonuçlanan Kastamonu Turizm ve Otelciler Derneği (KASTOD) üyelerine yönelik eğitim verildi. “Kastamonu Turizm İşletmecileri İle Daha Güçlü” projesi çerçevesinden KUZKA uzmanlarınca turizm faaliyetlerinden bulunanlara yönelik sosyal medya kullanımı eğitimi verildi.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan KASTOD Başkanı Hüsnü Gül, “KASTOD’un en büyük destekçilerinden biri de KUZKA. Sosyal medya eğitimi ile ilgili bir proje hazırlayarak kendilerine başvuru yapmıştık. Başvurumuz olumlu sonuçlandı ve turizm sektöründeki işletmecilerimiz, çalışanlarımız ve paydaşlarımızın katılımı ile eğitimlerimizi tamamladık. Doğru işlerin her zaman arkasında olan Sayın Serkan Doğru başta olmak üzere katılım sağlayan paydaşlarımıza çok teşekkür ederim. En büyük hayallerimden biri olan her mecrada dile getirdiğim işletmelerimizin sosyal medya hesaplarının işin uzmanı tarafından yönetilmesi ve desteklenmesi hususunun gerçekleşmesi ve ilk adımlarının atılması da ayrıca mutlu etti. Bu alanda en uzman isim Zafer Bozacıoğlu’na da çok teşekkür ediyorum. Sosyal Medya eğitimini kendisinden almak bizler için ayrı bir avantaj. Ayrıca kendisi sosyal medya hesaplarımızı inceleyerek bizlere yol gösterici olacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“2023 sezonuna kadar alt yapı sorunlarımızı çözeceğiz”

Proje çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Gül, “Gelecek günlerde de 2023’ün Kastamonu yılı olması noktasında ki gayretlerimiz proje ve çalışmalarımız da hızla devam edecek. 2023 sezonuna kadar hem şehrimiz, hem derneğimiz ve işletmelerimiz anlamında birçok alt yapı eksikliklerimizi sayın valimizin ve kamu kurum ve kuruluşlarımızın destekleri ile hızla tamamlıyoruz, Önümüzdeki günlerde de hem proje çalışmalarımız hem eğitimlerimiz devam edecek. Aynı zamanda ilçelerdeki kamu kurum amirleri ve paydaş ziyaretlerimizle de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ocak ayı itibariyle de hem kış turizmine hem de yeni yaz sezonu hazırlıklarına çok büyük ivmeler kazandıracak çalışmalarımızı yaparak kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu.