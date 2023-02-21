Tüfenkci: “Kastamonu adına bağışlara devam ediyoruz”

KASTAMONU (İHA) – Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi İl Sekreteri Niyazi Tüfenkci, Kastamonu’da başlatılan yardım kampanyalarının tüm hızıyla devam ettiğini ve yardımların depremzede bölgelerine vakit kaybetmeksizin ulaştırıldığını söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bunun yanı sıra bir yandan da depremden etkilenen afetzedelere yardımlar sürüyor. Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi tarafından Kastamonu’da düzenlenen yardım kampanyalarına vatandaşlar yoğun destek veriyor. Kızılay bünyesinde toplanan yardımlar, gönüllüler ve görevliler tarafından vakit kaybetmeksizin deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Kastamonu’dan gönderiliyor.

Kızılay Kastamonu Şubesi İl Sekreteri Niyazi Tüfenkci, Kastamonu adına yardımların tüm hızıyla devam edeceğini kaydetti.

Gönüllü vatandaşlar ve Kızılay görevlileri tarafından yaşam malzemelerini içeren yardım paketleri, şehir merkezindeki yardım toplama merkezinde tek tek ayrıştırılıp, ihtiyaca göre tırlarla yüklüyor. Hazırlanan tırlar, depremden etkilenen illere gönderilmek üzere yola çıkıyor.

“Bizler gece gündüz 24 saat burada hizmet etmeye gönüllü olarak gayret gösteren bir grup insanlar topluluğuyuz”

Kastamonu adına deprem bölgelerine yardımın tüm hızıyla devam edeceğini belirten Kızılayı Kastamonu Şubesi Kastamonu İl Sekreteri Niyazi Tüfenkci, “Kastamonu Kızılay İl Başkanlığı olarak, deprem bölgesinden gelen depremzedelerimizi Kastamonu’da misafir etmek adına ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Depremzedelerimiz için gelen giyim, gıda ve hijyen malzemeleri gibi ihtiyaçları burada birebir hazırlayarak kolilerle kendilerine iletiyoruz. Kendilerinden gelen istekleri listeler halinde almaya devam ediyoruz. Bağışçılarımızdan ve Kastamonu halkından gelen, kullanılmamış kıyafet ve hijyen malzemelerini ulaştırmaya Kastamonu’daki bağışçılarımız sayesinde devam edeceğiz. Bizler gece gündüz 24 saat burada hizmet etmeye gönüllü olarak gayret gösteren bir grup insanlar topluluğuyuz ve Kızılay’ımız çatısı altında gönüllü çalışmaya devam ediyoruz” dedi.