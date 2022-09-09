Traktörün römorkuna çarpan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde traktörün römorkuna çarptıktan sonra tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Uzunkavak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin G. idaresindeki 57 DA 857 plakalı otomobil, iddialara göre traktörün römorkuna çarpması neticesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin G., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.