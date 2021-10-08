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Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

KASTAMONU 08.10.2021, 15:07
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Böcü köyünde yaşayan 60 yaşındaki Hasan Çelik, kendi kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Traktörün altında kalan sürücü Hasan Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Çelik’in cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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