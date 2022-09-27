Traktörle çarpışan otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde traktör ile çarpışan otomobil, savrularak yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Alatarla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.Ç. idaresindeki otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen traktör köprü üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil köprü altındaki dereye yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Ç.Ç., araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ç.Ç., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.