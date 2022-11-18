Traktör yüklü kamyon ağaca çarptı: 2 yaralı

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde traktör yüklü kamyonun ağaca çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu’nun Devrekani ilçesi Tepeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kepçeli traktör yüklü kamyon, ağaca çarptı. Kazada kamyonda bulunan Ü.A. ve Y.E. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Y.E.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.