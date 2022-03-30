banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda!
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda!
Motorine bir indirim daha geliyor!
Motorine bir indirim daha geliyor!
TÜİK Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı!
TÜİK Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı!

TRADEF Fuarı, Türkiye ile Ortadoğu’nun ticaret ağını birbirine bağlayacak

Kerkük Valisi Rakan Cuburi, 21-24 Eylül’de Kastamonu’da gerçekleşecek Türkiye-Ortadoğu Ticaret Fuarına katılım sağlayacağını bildirerek, “Bu geniş çerçevede fuarı Kerküklü iş insanlarıyla ziyaret etmek istiyorum” dedi.

KASTAMONU 30.03.2022, 12:57
TRADEF Fuarı, Türkiye ile Ortadoğu’nun ticaret ağını birbirine bağlayacak

Kerkük Valisi Rakan Cuburi, 21-24 Eylül’de Kastamonu’da gerçekleşecek Türkiye-Ortadoğu Ticaret Fuarına katılım sağlayacağını bildirerek, “Bu geniş çerçevede fuarı Kerküklü iş insanlarıyla ziyaret etmek istiyorum” dedi.

İstamonu Fuarcılık organizasyonunda 21-24 Eylül tarihleri arasında Kastamonu’da bulunan Kuzeykent Fuar Alanı’nda gerçekleşecek Türkiye-Ortadoğu Ticaret Fuarına (TRADEF) davet için Irak’taki temaslar devam ediyor. Uluslararası Sanayici ve İş İnsanları Derneği (USIAD) öncülüğünde Türk iş adamlarıyla bir araya gelen Kerkük Valisi Rakan Cuburi’nin gündemine TRADEF eklendi.

Fuar hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Vali Cuburi, “Olağanüstü bir durum gerçekleşmezse Kastamonu’da olmak, bu geniş çerçevede fuarı Kerküklü iş insanlarıyla ziyaret etmek istiyorum” dedi.

USIAD Başkanı Nevaf Kılıç da, Kastamonu-Kerkük arasındaki bağları güçlendirmek için girişimlerinin olacağından bahsederek, “Fuara kadar gerekli fizibilite çalışmalarını tamamlayabilirsek bu ziyareti Kastamonu- Kerkük kardeş şehir protokolüne dönüştürmek de isteriz. Türk yurdu Kerkük’ü Kastamonu ile bütünleştirmek bizi memnun eder” diye konuştu.

Kastamonu, Irak’a yakınlaşacak

Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç, Türkiye-Ortadoğu Ticaret Fuarının (TRADEF) Irak ve Kastamonu arasındaki ticari bağları güçlendireceğini söyledi. Fuara Irak başta olmak üzere Türki Cumhuriyetler, Afrika ve Avrupa’dan alım heyetleri konusunda destek sağlayacaklarını bildiren Kılıç, derneğin Karadeniz Bölgesindeki ilk temsilciliğinin Kastamonu’da olabileceğini kaydetti.

Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç, 2013 yılından beri Türkiye ve Irak arasında güçlendirdikleri ticari faaliyetlerini tüm dünya ülkelerine yayma hedefi taşıdıklarını kaydetti.

USİAD’ın Karadeniz Bölgesindeki ilk temsilciliğinin Kastamonu’da olabileceğinin sinyallerini veren Kılıç, “Geçtiğimiz yıl kuruluşu gerçekleşen USİAD ile 8 yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz Türkiye Irak bağlantısını dünya geneline yayma hedefindeyiz. Bu çerçevede Afrika, İsveç, Finlandiya, Moldova, Romanya, Özbekistan ve Irak’ta temsilciklerimizi açtık. Önümüzdeki dönemde ticaret hacmimizin yüksek olduğu bütün ülkelerde temsilcilik açmayı hedefliyoruz. Türkiye’de İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Manisa, Konya, Adana, Mardin, Van Hatay’da temsilciliğimiz bulunuyor amacımız 81 vilayette ağ kurmak. Bu zamana kadar Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da zirveler gerçekleştirdik. Karadeniz’le olan ağımızı Kastamonu’dan başlayarak güçlendirmek isteriz” dedi.

Alım heyetleri gelecek

Kılıç, 21-24 Eylül tarihleri arasında İstamonu Fuarcılık organizasyonunda Kastamonu’nun Kuzeykent Fuar Alanında gerçekleşecek Türkiye-Ortadoğu Ticaret Fuarı TRADEF’e alım heyetleri konusunda destek sağlayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

“Kastamonu’yu Irak gündeminin merkezine taşıyacağız. Fuara Irak’tan bakanlıklar, ticaret odaları, birlikler ve sektör temsilcilerinden oluşan heyetler ile katkı sağlayacağız, davetlerimizi gerçekleştirdik. Fuarla eş zamanlı düzenlenecek panelleri de önemsiyoruz. İlk fuarın tüm sektörler çerçevesinde isabetli bir karar. Fuar daha sonra uluslararası ve ihtisas olarak çeşitlendirilebilecek bir potansiyel taşıyor.”

’En önemli partner Irak olacak’

Türkiye’nin ihracat payında Irak’ın beşinci sırada yer aldığını anımsatan USİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç, iki ülke arasındaki bağların daha da güçlenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Irak’a gidildiğinde Türkiye’nin herhangi bir vilayetinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. İki kardeş ülkenin aynı imparatorluğun parçası olduğu ortak bir geçmişi var. Dili, dini, kültürü ve coğrafyası aynı. Lojistikte günde iki bin araç Türkiye’den giriş ve dönüş yapıyor. Türkiye araç sayısı bakımından tüm sınır kapılarından daha fazla Irak’a çıkış yapıyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında çevre komşu ülkelerin içinde en önemli partnerimiz Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı beşinci ülke olan Irak. Amacımız Irak’ın genelinde Türk iş insanlarının ticari bağlantılarını ve ihracatını güçlendirmesi. Ticaret bazen siyasetin de önünü açıyor. İki ülke arasında kimlikle giriş çıkışların olması, ticareti daha hızlı kılacaktır. Bu konuda devlet yetkililerinin atacağı adımlar önem arz ediyor ve bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19