TR82 bölgesinde uygulanacak "Yazılım Hareketi Programı" başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2022-2023 Genç İstihdamı Teması çerçevesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliğinde imzalanacak protokolle TR82 Bölgesi’ndeki öğrencilere “Yazılım Hareketi Programı” tanıtımı ve eğitimi verilecek.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından gerçekleştirilecek olan “Yazılım Hareketi Programı” çerçevesinde Kastamonu, Çankırı ve Sinop Üniversiteleri ile İl Milli Eğitim Müdürlükleri arasında işbirliği protokolü imzalanacak. Üç üniversitenin rektörlerinin ve il milli eğitim müdürlerinin katılacağı imza töreninde, TR82 Bölgesi’ndeki öğrencilere yönelik 1 Haziran 2022 Çarşamba günü “Yazılım Hareketi Programı’nın Tanıtımı” ve “Siber Güvenlik Eğitimi” gerçekleştirilecek.

Yazılım Hareketi İş Birliği Protokolü imza töreni programı 1 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 10.45’de açılış konuşmaları ile başlayacak. Açılış konuşmalarının ardından saat 11.15’de Protokol İmza Töreni gerçekleştirilecek. Akabinde saat 11.30’da Siber Güvenlik Eğitimi verilecek.

İmza töreni ve eğitimiler Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonunda yapılacak.